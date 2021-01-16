شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد ومواعيد مباريات مصر والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تستضيف مصر النسخة 27 من مباريات كأس العالم لكرة اليد للرجال بمشاركة 32 منتخبًا فى البطولة لأول مرة وتقام البطولة فى 4 صالات فى استاد القاهرة والعاصمة الإداراية و6 أكتوبر وبرج العرب، وتنقل المباريات عبر قناة قناة أون تايم سبورت 3 – on time sport 3 الجديدة .
تردد قناة أون تايم سبورت 3 – on time sport 3
القمر الصناعي: نايل سات - التردد : 12303 - الترميز : 27500 - الاستقطاب : أفقي
مواعيد مباريات مصر في كأس العالم لكرة اليد مصر 2021
السبت 16 يناير : مصر × مقدونيا- 7 مساءًا بصالة استاد القاهرة
الاثنين 18 يناير : السويد × مصر - 7 مساءًا بصالة استاد القاهرة
جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد مصر 2021
السبت 16 يناير:
بيلاروسيا × كوريا الجنوبية - 4:30 مساءًا بصالة برج العرب
النمسا × فرنسا - 7 مساءًا بصالة 6 أكتوبر
المغرب × البرتغال - 7 مساءًا بصالة العاصمة الإدارية
مصر × مقدونيا- 7 مساءًا بصالة استاد القاهرة
روسيا × سلوفينيا - 7 مساءًا بصالة برج العرب
تشيلي × السويد - 9:30 مساءًا بصالة استاد القاهرة
الجزائر × أيسلندا - 9:30 بصالة العاصمة الإدارية
سويسرا × النرويج - 9:30 مساءًا بصالة 6 أكتوبر
الأحد 17 يناير:
قطر × اليابان - 4:30 مساءًا بصالة برج العرب
أنجولا × كرواتيا - 7 مساءًا بصالة برج العرب
الأرجنتين × البحرين - 7 مساءًا بصالة استاد القاهرة
كاب فيردي × ألمانيا - 7 مساءًا بصالة 6 أكتوبر
تونس × البرازيل - 7 مساءًا بصالة العاصمة الإدارية
بولندا × إسبانيا - 9:30 مساءًا بصالة العاصمة الإدارية
المجر × أوروجواي - 9:30 مساءًا بصالة 6 أكتوبر
الكونغو الديمقراطية × الدنمارك - 9:30 مساءًا بصالة استاد القاهرة
الإثنين 18 يناير:
كوريا الجنوبية × روسيا - 4:30 مساءًا بصالة برج العرب
مقدونيا × تشيلي - 4:30 بصالة استاد القاهرة
البرتغال × الجزائر - 7 مساءًا بصالة العاصمة الإدارية
السويد × مصر - 7 مساءًا بصالة استاد القاهرة
فرنسا × سويسرا - 7 مساءًا بصالة 6 أكتوبر
سلوفينيا × بيلاروسيا - 7مساءًا بصالة برج العرب
النرويج × النمسا - 9:30 مساءًا بصالة 6 أكتوبر
أيسلندا × المغرب - 9:30 مساءًا بصالة العاصمة الإدارية
الثلاثاء 19 يناير:
اليابان × أنجولا - 4:30 مساءًا بصالة برج العرب
أوروجواي × كاب فيردي - 7 مساءًا بصالة 6 أكتوبر
كرواتيا × قطر - 7 مساءًا بصالة برج العرب
البحرين × الكونغو الديمقراطية - 7 مساءًا بصالة استاد القاهرة
إسبانيا × تونس - 7 مساءًا بصالة العاصمة الإدارية
ألمانيا × المجر - 9:30 مساءًا بصالة 6 أكتوبر
البرازيل × بولندا - 9:30 مساءًا بصالة العاصمة الإدارية
الدنمارك × الأرجنتين - 9:30 مساءًا بصالة استاد القاهرة
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