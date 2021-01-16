شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد ومواعيد مباريات مصر والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف مصر النسخة 27 من مباريات كأس العالم لكرة اليد للرجال بمشاركة 32 منتخبًا فى البطولة لأول مرة وتقام البطولة فى 4 صالات فى استاد القاهرة والعاصمة الإداراية و6 أكتوبر وبرج العرب، وتنقل المباريات عبر قناة قناة أون تايم سبورت 3 – on time sport 3 الجديدة .

تردد قناة أون تايم سبورت 3 – on time sport 3

القمر الصناعي: نايل سات - التردد : 12303 - الترميز : 27500 - الاستقطاب : أفقي

مواعيد مباريات مصر في كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

السبت 16 يناير : مصر × مقدونيا- 7 مساءًا بصالة استاد القاهرة

الاثنين 18 يناير : السويد × مصر - 7 مساءًا بصالة استاد القاهرة

جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

السبت 16 يناير:

بيلاروسيا × كوريا الجنوبية - 4:30 مساءًا بصالة برج العرب

النمسا × فرنسا - 7 مساءًا بصالة 6 أكتوبر

المغرب × البرتغال - 7 مساءًا بصالة العاصمة الإدارية

مصر × مقدونيا- 7 مساءًا بصالة استاد القاهرة

روسيا × سلوفينيا - 7 مساءًا بصالة برج العرب

تشيلي × السويد - 9:30 مساءًا بصالة استاد القاهرة

الجزائر × أيسلندا - 9:30 بصالة العاصمة الإدارية

سويسرا × النرويج - 9:30 مساءًا بصالة 6 أكتوبر

الأحد 17 يناير:

قطر × اليابان - 4:30 مساءًا بصالة برج العرب

أنجولا × كرواتيا - 7 مساءًا بصالة برج العرب

الأرجنتين × البحرين - 7 مساءًا بصالة استاد القاهرة

كاب فيردي × ألمانيا - 7 مساءًا بصالة 6 أكتوبر

تونس × البرازيل - 7 مساءًا بصالة العاصمة الإدارية

بولندا × إسبانيا - 9:30 مساءًا بصالة العاصمة الإدارية

المجر × أوروجواي - 9:30 مساءًا بصالة 6 أكتوبر

الكونغو الديمقراطية × الدنمارك - 9:30 مساءًا بصالة استاد القاهرة

الإثنين 18 يناير:

كوريا الجنوبية × روسيا - 4:30 مساءًا بصالة برج العرب

مقدونيا × تشيلي - 4:30 بصالة استاد القاهرة

البرتغال × الجزائر - 7 مساءًا بصالة العاصمة الإدارية

السويد × مصر - 7 مساءًا بصالة استاد القاهرة

فرنسا × سويسرا - 7 مساءًا بصالة 6 أكتوبر

سلوفينيا × بيلاروسيا - 7مساءًا بصالة برج العرب

النرويج × النمسا - 9:30 مساءًا بصالة 6 أكتوبر

أيسلندا × المغرب - 9:30 مساءًا بصالة العاصمة الإدارية

الثلاثاء 19 يناير:

اليابان × أنجولا - 4:30 مساءًا بصالة برج العرب

أوروجواي × كاب فيردي - 7 مساءًا بصالة 6 أكتوبر

كرواتيا × قطر - 7 مساءًا بصالة برج العرب

البحرين × الكونغو الديمقراطية - 7 مساءًا بصالة استاد القاهرة

إسبانيا × تونس - 7 مساءًا بصالة العاصمة الإدارية

ألمانيا × المجر - 9:30 مساءًا بصالة 6 أكتوبر

البرازيل × بولندا - 9:30 مساءًا بصالة العاصمة الإدارية

الدنمارك × الأرجنتين - 9:30 مساءًا بصالة استاد القاهرة