"بابا ظابط".. تفاصيل ضبط "القنصل " أخطر نصابي الجيزة بعد 30 سنة "تزوير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

في واقعة تعد من أغرب جرائم النصب والتزوير في الأونة الأخيرة تمكن عاطل" من خداع جميع من حوله وإقناعهم بكونه ضابط حتى عبر سن الـ60 من عمره، عاش خلالها فترة شبابه بين الجيران على أنه ضابط عامل، ولم تقتصر عملية الخداع على جيرانه وأصدقائه ، بل بلغ به الحد الى أنه تقدم لخطبة فتاة وتزوجها وأنجب منها 3 أبناء وعاش معها أكثر من 30 عاما على أنه ضابط إلى درجة أنه أتقن كذبته واحتفل بخروجه على المعاش رفقة أسرته.



بداية الواقعة كانت عندما تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد المتهمين خلال تردده على السجل المدني بالجيزة وبحوزته شهادات مزورة ، وباقتياده إلى ديوان القسم وسماع أقواله أفاد بتعاونه في تزوير هذه الأوراق مع رجل يعمل ضابط ويقيم في الجيزة.

خلال إجراء التحريات ومراجعة بعض الشهادات الجامعية التي تم تقديمها خلال الفترة الماضية بنطاق محل الضبط تبين أن "الضابط المزور" وراء العديد من عمليات التزوير بمحافظة الجيزة، وبإجراء التحريات وسؤال المتهمين أمكن التوصل إلى هوية المتهم.

حاول "الباشا الفشنك" التماسك أمام أسرته عندما داهمت القوة الأمنية بيته محاولا خداع ضباط المباحث بل أنه من فرط ثقته بنفسه أخرج الكارنيه المزور بصفة عميد لرجال الأمن في محاولة أخيرة للإفلات من قبضتهم، لكنها باءت بالفشل ، إلا أن الصدمة الكبرى كانت لأفراد أسرته عندما أخبرهم ضباط المباحث بأن رب الأسرة ما هو إلا نصاب ليصاب الجميع بحالة من الذهول والصمت قطعها صوت أحد الأبناء "أزاي كده!!.. ده بابا ضابط"، ليكون صمت الأب أكثر دلالة على جريكته، وبعدها قام بتفتيش مقر سكن المتهم، وتم العثور على عدد من البدل الميري والكتافتات التي تحمل "الرتب" بالإضافة إلى عدد من الكارنيهات برتب متفاوتة وشهادت دراسية مزورة.

أقتاد الأمن "النصاب العجوز" إلى "بوكس" الشرطة في حالة من ترقب جيران المتهم والمارة في الشارع، ومن إلى قسم شرطة الجيزة، ليتم مواجهته بالتهم الموجهة إليه، حيث تبين أن ارتكب عدد كبير من جرائم تزوير عقود الملكية الخاصة بالأراضي والشهادات الخاصة بالمؤهلات الدراسية، وخاصة الجامعية.

واعترف المتهم بانتحال صفة ضابط على مدار ما يقرب من 30 عاما، تمكن خلالها من تزوير عشرات المستندات الرسمية، لأشخاص كثيرين، معظمهم شباب كانوا يطلبون منه عن طريق وسطاء تزوير شهادات دراسية تمكنهم من السفر إلى الخارج.

وبعدما شارف المتهم على بلوغ سن الـ 60 استكمل مسلسل الكذب وأعلن بلوغه المعاش منذ عدة أشهر لتقوم أسرته المكونة من زوجة و3 أبناء بالاحتفال بتلك المناسبة، إلا أن "العجوز" لم يكتف بما فعله طيلة ما يقرب من 30 عاما انتحل فيهم صفة ضابط، بل أكمل خطته وانتحل صفة أستاذ جامعي كي يتمكن من السيطرة على ضحاياه.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عاصم الداهش في الإيقاع بمسن انتحل صفة ضابط بإحدى الجهات، مارس من خلالها أعمال النصب والتزوير.

التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء ضياء فاروق نائب مدير الإد­ارة، توصلت إلى أن ال­متهم احتراف تزوير المحررات الرسمية والشهادات الجامعية مستخدما أختام مقلدة مقابل الحصول على مبالغ ما­لية.

لم يكتف المتهم بالنصب على المواطنين بل أقرب الناس إليه، إذ تظاهر بعمله كضابط بخلاف الحقيقة مستغلا حنكته في التزوير بطباعة صور له بزي عسكري.

منذ أسبوع، تمكنت مأمورية من ضبط المتهم في مسكنه بدائرة قسم الجيزة وبحوزته الأدوات المستخدمة في عملية التزوير، وذلك عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة.

وتم اقتياده إلى مقر التحقيق للوقوف على نشاطه قبل عرضه على النيابة وحبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.