المشروعات العملاقة ومبادرة "حياة كريمة" تتصدر افتتاحيات صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تصدر موضوعا المشروعات العملاقة التي تجرى على أرض مصر، والمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، افتتاحيات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت.

حيث ذكرت صحيفة (الأهرام) أن المشروعات العملاقة التي تجرى على أرض مصر، تستهدف الأجيال القادمة، كما تمنح الحاضر الوجه المشرق الذى يتطلع إليه المواطن.

وقالت الصحيفة- في افتتاحياتها تحت عنوان (مشروعات للمستقبل)- إن هذه المشروعات هى أفكار كان ينظر لها من قبل على أنها ضرب من ضروب الخيال، غير أن حكمة الرئيس عبدالفتاح السيسى ورؤيته الواضحة نحو مصر الجديدة التى تقتحم كل المواقع، مكنت مصر من تنفيذ عدد كبير منها، وجميعها يندرج تحت مسمى «العملاقة» فى وقت قياسي وبسواعد أبناء الوطن.

وأشارت إلى أن المواطن بات يعرف التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة عن هذه المشروعات، وفى المقدمة منها المدن الجديدة والعاصمة الإدارية وشبكات الطرق المهولة ومشروع قناة السويس والأنفاق الكبرى التى تربط شرق القناة بغربها، يحدث هذا فى الوقت الذى يتم فيه تحديث القوات المسلحة وتزويدها بأحدث الأسلحة والمقاتلات الجوية والبحرية وتدعيم القوات البرية بكل ما وصل إليه العلم الحديث.

وأضافت أنه عندما نعود إلى المشروعات نجد أحدثها ما تم الإعلان عنه قبل يومين، وهو مشروع القطار السريع، الذى سينطلق من العين السخنة ثم العاصمة الإدارية الجديدة ثم السادس من أكتوبر مرورا بالإسكندرية حتى مدينة العلمين الجديدة، وتنفذ المشروع شركة ألمانية عالمية، هذا القطار السريع يعكس بكل جلاء ما يحدث من تطوير ونهضة فى مصر، كونه سيربط المناطق المتباعدة بطريقة غير مسبوقة ويخدم حركة الانتقال السريع وتنمية هذه المناطق وإيجاد فرص عمل حقيقية بها.

وقالت إنه عندما توجه القيادة السياسية بأن تكون هذه المشروعات فى أولويات خطط التنمية، وأن تضعها الحكومة ضمن المشروعات التى تنفذها، هذا يعنى أن الفكر الذى يخطط لمصر يستهدف مصر فى العقود القادمة التى تضمن للحاضر الحياة الكريمة وتحفظ للأجيال القادمة الأمل فى وطن حديث، يتمتع بالمقومات التى تؤهله لمواجهة كل التحديات التى يمر بها العالم.

وأوضحت أن القطار السريع مشروع استقبله المواطن بالأمل فى أن ينتهى العمل به فى أسرع وقت، وأن تنجح الحكومة فى تحقيق ذلك وتذليل كل الصعوبات، خدمة القطار السريع تحظى بالعديد من المميزات التى تيسر حركة السفر والانتقال وتحد من الزحام والحوادث على الطرق السريعة.

وأشارت إلى أن مشروع القطار السريع يختصر الوقت ويضمن الانتقال السريع، وما يدعو للتوقف أن البعض عندما يشاهد مثل هذه المشروعات فى الخارج يتحدث عنها بما يشبه أنها مشروعات إعجازية، بينما يبادر بالانتقاد عندما تقتحم حكومته هذه النوعية من المشروعات، قطار مصر انطلق نحو المستقبل والثقة كبيرة فى وعى المواطن وفى جهود الحكومة.

أما صحيفة (الجمهورية) فقالت- في افتتاحياتها تحت عنوان (المرحلة الثانية من حياة كريمة)- إن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية (حـيـاة كريمة) لتطوير حـوالـى 1500 قرية فـى 50 مركزًا على مستوى الجمهورية يأتى ضمن مسيرة الـبـنـاء والتنمية وتحسين الــخــدمــات الجماهيرية والـنهـوض بالريف المصرى بصورة شاملة تحقق أهـــداف التنمية المنشودة.

وأضافت الصحيفة أنه يجرى الـعـمـل عـلـى قـــدم وســــاق لتنفيذ أعمال التطوير بتلك القرى وترتيب أولويات وتحديـد الاحـتـيـاجـات الفعلية لها، وعلى رأسها أعمال البنية التحتية من المياه والكهرباء والصرف الـصـحـى والــطــرق وإنــشــاء وتأهيل المدارس والوحدات الصحية وغيرها.

وأشارت إلى أن في هـذا الإطــار يأتى تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمـرافـق والمجتمعات العمرانية لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية (حـيـاة كريمة) على أن تنعقد اللجنة بشكل أسبوعى؛ لمـتـابـعـة مــوقــف تـنـفـيـذ الأعــمــال والعمل على حل المشاكل والعقبات التى تواجه تنفيذ أعمال التطوير والمرور على القرى التى سيتم تطويرها ودراسة الاحتياجات الفعلية للقرى والتوابع ووضع الخطط والـبرامج الزمنية اللازمة للتنفيذ بجانب تشكيل فرق للمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه على الأرض.

ولفتت إلى أن النهوض بالقرية المصرية خطوة مهمة على طريق تحقيق التنمية الشاملة وتحسين الخدمات للمواطنين فى شتى المجالات.​