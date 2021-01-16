​بالخطوات والأوراق.. كيف تقضي على شكاوى من فواتير الكهرباء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

نشرت "المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء"، فيديو أوضحت فيه تفاصيل جميع المراحل التي تُمكن المواطن، من تقديم طلبًا إلكترونيًا لتركيب عداد كودي عبر منصة وزارة الكهرباء الإلكترونية.

ووفقًا للموقع الإلكتروني، فإنه يمكنك التسجيل إلكترونيًا ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بأسعار الكهرباء من خلال الرابط التي وضعته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة..

للتسجيل على المنصة

بحسب ما نشرته "المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء"، يمكن تقديم الطلب "أون لاين" من خلال 5 خطوات كالآتي:

1- الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، واختيار منصة خدمات المواطنين.

2- اضغط على خدمة طلب تركيب عداد كودي.

3- املأ استمارة البيانات المطلوبة.

4- أرفق صورة من بطاقة الرقم القومي.

5- اضغط على خانة (إرسال الطلب).

أوضحت "المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء"، طريقة متابعة الطلب المقدم من خلال إرسال إشعارات بموقف الطلب من خلال الوسائل التالية:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني نفسه لمتابعة طلب التقديم.

2- تابع البريد الإلكترون الخاص بك الذي قمت بإدخاله من ضمن البيانات.

3- سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة SMS على رقم الهاتف الذي وضعته في خانة البيانات.

- ما هي مميزات العداد الكودي؟

1- هو عداد مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقمًا كوديًا.

2- سعر الكيلو وات في الساعة لا يختلف في العداد الكودي عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

3- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي.

4- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

5- العدادات مسبوقة الدفع لا تسمح بتراكم مديونيات فواتير الكهرباء على عملاء شركات توزيع الكهرباء.

6- تمتاز هذه العدادات بدقة عالية في حساب استهلاك الكهرباء واحتساب القيمة بنظام الشرائح التى تناسب استهلاكك.

7- تقوم بإنذار العميل عند انخفاض الرصيد بالإضافة إلى وجود نظام للطوارئ.

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