حدث ليلاً| "الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة.. وتراجع كبير في إصابات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل

منح البنك الأفريقى للتنمية جائزة (The Africa Road Builders – Babacar NDIAYE Trophy) لعام 2020 للرئيس عبدالفتاح السيسى تقديرًا لحجم الإنجازات التي تحققت تحت رعايته في قطاع الطرق والنقل.

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انخفاض كبير.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 720 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121792 حالة حتى اليوم.

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اشتعال النيران في سيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو .. والحماية المدنية تنتقل للسيطرة

شهد طريق المحور ظهور كثافات مرورية إثر اندلاع النيران بسيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو اتجاه أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق، فيما انتقل رجال المرور لتسيير الحركة المرورية وسحب الكثافات التي ظهرت جراء الحريق.

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أول تعليق من علاء مبارك على قرار بريطانيا برفع اسم والده من قائمة العقوبات

نشر علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، قائلًا: "بعد حكم محكمة العدل الأوروبية قرار جديد من السلطات البريطانية؛ وتستمر الحقيقة فى الظهور ولو بعد حين.. الحمد لله".

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وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن تحرير المصطلحات أمر في غاية الأهمية في ضبط ميزان كل علم وفن، فالخلط بين المفاهيم وإلباس بعضها ثوب بعض مغالطة أو مخاتلة عن سوء فهم أو سوء قصد أمر في غاية الخطورة ولا سيما في الخطاب الديني.

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"الأصل في الزوجة واحدة".. مفتي الجمهورية: تعدد الزوجات يجب أن يكون لمبرر قوي

تحدث الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- عن مسألة اللغط في مسألة تعدد الزوجات قائلا: إن الأصل عدم التعدد، إلا أن التعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية؛ ولذلك ينبغي أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوى معتبر.

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الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، مساء اليوم الجمعة، عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين لإطلاق مليشيات الحوثي عددا من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه الأراضي السعودية.

وأوضحت (الخارجية) الكويتية - في بيان تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، يشكل تحديا للمجتمع الدولي، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، وتهديدا لأمن واستقرار المملكة والمنطقة، وتقويضا للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في اليمن، الأمر الذي يستوجب تحركا فوريا للمجتمع الدولي؛ لوضع حد لتلك الاعتداءات.

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تقارير: الولايات المتحدة تعلن الطوارئ وتستدعي الحرس الوطني استعدادا لتنصيب بايدن

أفادت وكالة أسوشيتيد برس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت حالة الطوارئ، فضلا عن استعداد الحرس الوطني لتأمين مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، المقررة 20 يناير، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق السعودية.

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"فيسبوك" يحظر دعوات تنظيم أي فعالية قرب الكونغرس يوم تنصيب بايدن

ذكر موقع (فيسبوك) أنه سيقوم بحظر كل الإعلانات عن تنظيم فعاليات في واشنطن العاصمة بالقرب من مبنى الكونغرس والبيت الأبيض، خلال يوم تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

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إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا

تم إرجاء الانتخابات البرلمانية في إقليم كاتالونيا الإسباني المضطرب لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

أعلنت الحكومة الإقليمية في برشلونة أنه تمت الموافقة على مرسوم إرجاء التصويت في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الجمعة.

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