"كورونا" في 24 ساعة| تراجع كبير للإصابات في مصر.. واستشاري أوبئة يحذر من تحور الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 879 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 52 حالة جديدة.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، تسجيل ٦١ إصابة جديدة بفيروس كورونا في الفترة من 9 وحتى ١٥ يناير الجاري، بواقع ٣٦ حالة بالخارجة، و١٨ حالة بالداخلة، و٤ حالات بالفرافرة، وحالتين ببلاط وحالة بباريس، ليصل إجمالي الحالات إلى ١١٣ حالة إصابة منذ بداية يناير الجاري.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

انخفاض كبير.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

وفاة ممرض في مستشفى السويس العام متأثرًا بإصابته بكورونا

بسبب "كورونا".. إغلاق 112 منشأة مخالفة في بني سويف

رئيس "صحة النواب": أعراض كورونا واحدة للأطفال والكبار

"تجربة مؤلمة".. ياسمين سعيد تكشف تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا

استشاري أوبئة: تحورات كورونا تزيد من سرعة انتشاره وليس خطورته

استشاري أوبئة: فاعلية لقاح كورونا لن تظهر قبل 45 يومًا من تناوله

إغلاق 11 مسجدًا خالفت الإجراءات الوقائية بالقليوبية

رغم منع حضور القداسات.. وفاة 3 كهنة بفيروس كورونا في 4 أيام

الكنيسة الكاثوليكية تغلق باب تقديم أعمال مسابقتها الفنية

إصابة محمد بركات بفيروس كورونا

٦١ إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا في أسبوع بالوادي الجديد

بعد تلقيه لقاح كورونا.. أردوغان يكشف عن حالته الصحية

الأردن يبدأ بإعطاء لقاح كورونا للاجئين

أستاذ فيروسات: تحور كورونا يجعله أشد ضراوة وأسرع انتشارًا

روسيا تعلن انطلاق التطعيم الجماعي ضد "كورونا" في الـ18 من يناير الجاري

بريطانيا تسجل أكثر من 55 ألف إصابة جديدة بكورونا و1280 حالة وفاة

لبنان: 6154 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بايدن: نتوقع شتاء صعبا بسبب تفشي كورونا وتوزيع اللقاح أولوية

بريطانيا تحظر دخول المسافرين القادمين إليها من دول الحظر قبل مرور 10 أيام

أمريكا: إصابات كورونا تزيد بنسبة 1 بالمئة

مئات الآلاف يغادرون بريطانيا جراء جائحة كورونا

خبراء يحذرون: الاكتئاب والتوتر يقللان من فعالية لقاحات كورونا

شركة فايزر تتوقع حدوث تأخيرات في تسليم لقاحات الاتحاد الأوروبي

هل ارتداء أكثر من كمامة مفيد للوقاية من فيروس كورونا؟​