شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال التطوير والتجميل الشواطيء السته بمصيف بلطيم، وشدد عبدالقوي على ضرورة متابعة أعمال كسح المياه الناتجة عن سقوط مياه الأمطار بشوارع المدينة المختلفة والتعامل الفورى معها وحلها في أسرع وقت نظرا لعدم اكتمال مشروع «الصرف الصحي» بالمدينة.

وأكد على أهمية التواجد الدائم بالشارع على مدار اليوم وخلال الفترة المسائية وتواجد الجميع وفرق العمل بأعمال كسح مياه الامطار من جميع مناطق المدينة المتخلفة وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمصيف.