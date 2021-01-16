شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبري: الوجوه الجديدة تذهب للمهرجانات لاستعراض الفساتين على الريد كاربت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان سمير صبرى إنه يحب الإسكندرية جدا والراحل ممدوح الليثى اختاره في أحد المهرجانات في لجنة التحكيم.

وتابع: «تعجبت من اختيار بعض الشخصيات بلجان التحكيم وكنت في الماضى احزن لعدم اختيار المبدعين بحق ولكن مع تقدم السن لا أهتم كثيرا».

وأضاف صبري خلال لقاءه مع الإعلامي دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أن الوجوه الجديدة التي تظهر على الريد كاربت تستعرض الفساتين وهناك عدد من كبار النجوم لم توجه لهم الدعوة للحضور مثل سميرة احمد ونبيلة عبيد وغيرهم ولابد من تقدير كبار النجوم بشكل يليق.