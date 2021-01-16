شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي عن عدم تكفير داعش: لا يمكن إخراج ناطق الشهادة من الإسلام إلا بجحد الكلمة أو تحقيق قضائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه تم البحث في عناصر داعش لمعرفة تكوينها .

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم التوصل إلى أن داعش تتكون من رجال، ونساء، وأطفال، ومن جنسيات مختلفة، وبعضهم لا يهتم بالدين.

وأضاف مفتي الديار المصرية، أن التقارير تقول إن مجموعة من عناصر داعش غير مذنب وبعضهم «بتاع مخدرات» والبعض الآخر بتاع جنس.

ولفت إلى أنه تم تحليل أناشيد داعش ومفرداتها والنغمة الموسيقية التي تستخدمها الحركة، وأكثر الألفاظ التي يكرروها سواء كانت السيف أو النار لأن هذه الألفاظ لها دلالتها.

وأردف شوقي علام مفتي الديار المصرية، «من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ودخل الإسلام لا يمكن إخراجه من الإسلام إلا بجحد هذه الكلمة أو تحت تحقيق قضائي».