شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبري: عملت آخر لقاء مع أم كلثوم بالمطار وشاهدت وثيقة زواجها من محمود الشريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان سمير صبرى إن عبدالوهاب تحدث معه وطلب أن يجرى لقاء معه عن أم كلثوم، وتعجب سمير صبرى من ذكاء عبدالوهاب .

وأضاف صبرى خلال لقائه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، عن علاقته بام كلثوم أنه كان يذهب مع الهندسة الإذاعية بماسبيرو لمتابعة حفلات ام كلثوم ومدى براعته ووقفتها على المسرح وأروع الأغانى.

وحول انفراد سمير صبرى بآخر لقاء لأم كلثوم، قال تحدثت معها وقلت لها اتمنى أن اقوم بإجراء حوار فقالت لى أنا مسافرة بكرة وتعالى قابلني في المطار وقد كان، لأن أم كلثوم رجعت من السفر مريضة وذهبت للمستشفى.

وتابع سجلت معاها الحوار في المطار والحمد لله وعندما سألتها لو لم تكونى أم كلثوم المطربة من تكوني، قالت أكون حارس مرمى النادى الأهلى لأن حارس المرمى يدافع ويحفظ ويصون، وأنا مصرية وفلاحة أدافع عن بلدى وأصون ارضى وأحافظ عليها .

وقال سمير صبرى لا أتخيل نفسي شخص آخر غير سمير صبرى الفنان، وعرفت سر من بنت محمود الشريف ووثيقة زواج أم كلثوم من محمود الشريف ولكن الظروف سبب الانفصال وبنته قالت ان ام كلثوم احبته جدا.