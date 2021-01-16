شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 21 شخصا من غير ملتزمين بارتداء الكمامات بالقرنة غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت سلطات مركز ومدينه القرنة غرب الأقصر برئاسة العميد علاء عبدالجابر، حملة موسعة للمتابعة الدوريه للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتوجهت الحملة إليّ منطقة معدية الأهالي والشوارع المتفرعة منها، وخلال الحملة تم ضبط عدد 21 شخص بدون كمامة وطلب المواطنين التصالح الفورى وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيه).

كما تم فض فرح بالشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأسفرت الحملة عن تحرير 29 محضر، متنوع(11محضراشغال و11محضر ادارة محال بدون ترخيص و٧ محاضر نظافة)، ورفع جميع الاشغالات التي تعوق الحركة المرورية.

شارك في الحملة نائب رئيس المدينة حجازي النحاس، ورؤساء القرى وادارات الاشغالات ورخص المحلات والنظافة والمتابعة الميدانية والحملة الميكانيكية. وشدد رئيس المدينة بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.