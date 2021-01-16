شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل الأفكار ونشر الفكر الثقافى لتوعية الشباب بثقافة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات قبلى محاضرة بعنوان «تبادل الأفكار ونشر الفكر الثقافي لتوعية الشباب».

وأوضح على حسان تحقيق تبادل الأفكار والسعي لجعل وسائل التواصل وسائل لا غايات وتقديم أفكار للتوعية مثلاً اقرأ كتابا ثم أعطه لغيرك وهكذا، كما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان «التسامح وبناء الحضارات» وتحدث عمرو عبدالصبور عن أن التسامح عمود الحضارات والعيش مع الآخرين وإحترام حقوقهم وضرورة تلازم العلاقة بين التسامح والتنمية، بجانب ذلك أقام بيت ثقافة الاقالتة محاضرة بعنوان «الاستعانة بذوي الاحتياجات الخاصة» وأوضح د. عبده الضوي اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير فرص عمل لهم في كافة الوزارات والهيئات.

أعد قصر ثقافة الأقصر الإجتماع الإسبوعي لنادي الأدب بحضور الشاعر يحيى سمير الرئيس السابق للنادي وتم الاستماع إلى الشاعر أحمد محمد المدني وألقى قصيدة «وحيد بدونك»، ويحيي بحر قصيدة «حرك تلال شفا»، وشعبان القاص ومقطع من رواية «كأس روحية»، إلى جانب تنظيم أمسية شعرية للشاعر أحمد العراقي.

وألقى قصيدة «بائع اللبن»، بينما عقد القصر محاضرة بعنوان «فضل الآيات في القرآن الكريم» وأوضح حسب الله أحمد كلام الله العظيم الذي أنزله على الرسول «ص» وعدد آيات القرآن الكريم «٦٢٣٦» وفضل آية الكرسي في سورة البقرة وفضل سورة الواقعة، كما أقام قصر ثقافة حسن فتحي ورشة حكى «حواديت مصرية» وتحدثت سلوى محمد جودة مدرس أول بمدرسة وادى الملوك الإبتدائية عن علاقة المسلمين والمسيحيين في مصر.

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة حكى قصة «مجدى يعقوب» سردها نصر بدرى، بجانب ذلك قدم قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس قصة «الأسد العنيد» نفذته أميرة حمودة، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى ورشة فنون تشكيلية رسم حر بإستخدام القلم الرصاص وألوان الخشب والفلوماستر تنفيذ الطفلة حبيبة علاء بصري وأروي أحمد الصاوي.