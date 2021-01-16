​لحوم وبيض.. مأكولات حيوانات حديقة الحيوان في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشفت الدكتورة مها صابر، مديرة حديقة الحيوان بالجيزة نوعية المأكولات والكميات التي تقدم لحيوانات حديقة الحيوان بالجيزة، موضحة أن الحيوانات يجب أن تأكل من 5% إلى 10% من وزنها سواء صيف أو شتاء.

وقالت صابر في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه في فصل الشتاء يتم مضاعفة المأكولات التي تحتوي على البروتين الكثيف مثل الأرز باللبن، البليلة، البرتقال، واللحم المسلوق لحماية الدببة من برد الشتاء، واللحوم الطازجة للأسود، والموز والسوداني والخس للقردة والنسانيس، والبيض المسلوق لإنسان الغابة.

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