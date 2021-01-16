سائح أسترالي أول زائر لمعبد إيزيس بعد إعادة افتتاحه

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الجمعة، معبد إيزيس بأسوان، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية به، لتحسين تجربة الزيارة والخدمات المقدمة.

وبعد مرور أقل من ساعة على افتتاح معبد إيزيس بمحافظة أسوان، عقب الانتهاء من مشروع ترميمه، زار المعبد عدد من الزائرين المصريين والأجانب كان أولهم سائح من أستراليا.

وأعرب السائح الأسترالي عن سعادته بزيارة المعبد وإعجابه الشديد بالنقوش التي تزين جدرانه وألوانها الزاهية، وأن يكون أول زائر له بعد افتتاحه.

كما أعرب عن استمتاعه بزيارة محافظة أسوان والاستماع بجوها الدافئ وشمسها المشرقة، بالإضافة إلى إعجابه بالمعالم الأثرية التي شاهدها والتي مكنته من التعرف بصورة واضحة على الحضارة المصرية العريقة التي تبهر العالم.

يأتي هذا الافتتاح في إطار إطلاق مبادرة "شتي في مصر" في أول أيامها، اليوم الجمعة، من أسوان أقصي المدن جنوبا في صعيد مصر والذي يتزامن أيضًا مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسوان، ومرور 50 عامًا على بناء السد العالي.