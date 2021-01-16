شكرا لقرائتكم خبر عن 15 سنة فى انتظار قرار التشغيل.. طلب إحاطة حول مستشفى بسيون بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الصحفي محمد فايد، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الزيات وبسيون في محافظة الغربية، بطلب إحاطة حول مستشفى صدر بسيون في محافظة الغربية إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأوضح «فايد» في طلبه بأنه تم الانتهاء من بناء وتشطيب مستشفى صدر بسيون على أحدث طراز منذ أكثر من 15 عامًا، وولم يتم التشغيل حتى الآن، رغم حاجة مركز بسيون الماسة إليه في ظل ظروف جائحة فيروس كوورنا المستجد، مشيرًا إلى أن المستشفي تبلغ قيمته الحالية نحو مليار جنيه.

وطالب عضو مجلس النواب بسؤال كل المسؤولين عن سبب عدم تشغيل المستشفى طول تلك الفترة.