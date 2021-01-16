شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية: سحبنا البساط من الجماعات الإرهابية.. واستعدنا ثقة المصريين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن دار الإفتاء سوف تتوسع في فتح فروع لها بالمحافظات بعد فتح فرعين في الإسكندرية وأسيوط.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ثقة المصريين عادت لدار الإفتاء بعد سلب تلك الثقة من قبل الجماعات المتطرفة التي عاشت بيننا وسرقت الفكر الوسطي بعدما أدعت أنها تتبناه ولكنها كانت بعيدة عنه.

وأشار المفتي إلى أن الجماعة المتطرفة أرادت أن توجد مساحة معزولة بين الدولة والمجتمع بكل أفراده وجعلوا علماء المؤسسات الدينية هم علماء السلطة .

وأضاف وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تشكيكًا دائمًا في مؤسسات الدولة وعلى كافة المؤسسات

وأكد أن دار الإفتاء المصرية استطاعت سحب البساط من تحت الجماعات المتطرفة، وإدرك المصريين أنه لا نجاة إلا باتباع المؤسسات الدينية الرسمية في الدولة.

وعن عدم تكفير داعش من قبل دار الإفتاء، أكد المفتي، أنه تم في 2014 إنشاء مرصد الفتاوى التكفيرية والأراء المتشددة.

واستطرد شوقي علام، أن الهدف من المرصد هو رصد كل الأفكار والفتاوى الهدامة ومسح الفضاء الإلكتروني ووسائل الإعلام من تلك الفتاوى، ومن ثم القبام بالتحليل ووضع هذه الفتوى على المعايير العلمية.