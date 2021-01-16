شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة قلين يتابع أعمال التخلص من مخلفات الأمطار ليلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينه قلين، الحملات المكثفة على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والاهتمام بالنظافه العامة داخل نطاق الوحدات المحلية بالمركز وتحت إشراف النواب ورؤساء الوحدات القروية ومتابعة أعمال رفع مخلفات الأمطار وتسليك الصرف الصحي، وذلك بالتعاون مع شركة المياه بكافة الشوارع بمدينة وقري قلين.

وأكد رئيس مركز ومدينة قلين على ضرورة متابعة كافه القرى والمركز من حيث عملية رفع الانارة العامة على مستوى المركز وجميع القرى.