شكرا لقرائتكم خبر عن «غرب المنصورة» يغلق شارع رئيسى 3 شهور (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، اليوم، أنه سيتم إغلاق شارع العبور الرئيسى الواصل ما بين طريق المنصورة السريع وشارع عبدالسلام عارف من الإتجاهين، لمدة ثلاثة شهور ابتداء من صباح يوم السبت الموافق 16 يناير 2021 وذلك للبدء في تنفيذ أعمال أحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى وخطوط مياة الشرب بمنطقتى العبور وعبدالسلام عارف.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى أعلنت عن إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى ومياه الشرب بالمنطقة، وإحلال وتجديد خطى طرد صرف محطة رفع صرف صحى رقم 23 ومحطة صرف شرق المنصورة.

وقالت الشركة في بيان لها أن العمل سيبدأ بالحارة اليمنى بشارع العبور ابتداءا من الطريق السريع بإتجاة دوران العبور، والفترة الزمنية المحددة لإتمام الاعمال، 60 يوم.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم رفع كفاءة البنية التحتية بإحلال وتجديد خط انحدار الصرف الصحى لسكان ابراج أحمد ماهر، وسيتم العمل بالحارة اليسرى ابتداءا من دوران شارع احمد ماهر بإتجاة لوحة توزيع كهرباء العبور، والفترة الزمنية المحددة لأتمام الأعمال 90 يوم من بدأ الاعمال المقررة.

وأكد المحاسب محمد عبدالباقى رئيس حى غرب المنصورة المحاسب بأن أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى التي تتم بنطاق حى غرب تهدف إلى إستيعاب الكثافة السكانية الكبيرة، وإنهاء مشاكل الصرف المتكررة.

ووجه رئيس الحى القائمين على الاعمال بسرعة إتمام الأعمال ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.