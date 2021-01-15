شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تطوعية من شباب النجيلة لتطهير وتعقيم شوارع المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستمر حملة اهالى مدينة النجيلة الشعبية لتطهير وتعقيم الشوارع الأمامية والخلفية حول مستشفى الحجر الصحى بالنجيلة كل يوم جمعة في زيادة المتبرعين والمتطوعين في هذه الحملة.

ويقول مطير عمران من شباب مدينة النجيلة، أن شباب المدينة وجدوا في ظل الموجة الثانية لجائحه كوفيد 19 والتى تنتشر بشكل أكبر أن يكون لهم دور تطوعى يساهم المساعدة والمشاركة المجتمعية في تقليل اعداد المصابين ونشر التوعية بين أهالى المدينة.

وأضاف مطير عمران، أن ما يقوم به شباب المدجينة من جهود تطوعية لا يقلل مجهودات محافظة مطروح أو مجهودات الدولة التي تتفانى في تقديم يد العون والمساعدة للمصابين بكورونا أو ذويهم سواء الموجودين بمستشفيات الحجر الصحى أو المتواجدين بالعزل المنزلى ولكن يؤمن شباب النجيلة بالدور المجتمعى والمشاركة الشعبية عند الملمات مثل هذه الجائحة وبإذن الله تنتهى قريبا.