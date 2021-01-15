شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يقوم بجولة تفقدية بأحياء الدقي والعجوزة لمتابعة أعمال التطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على متابعة نسب تنفيذ أعمال التطوير بشارع السودان نطاق أحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة، حيث شدد المحافظ على الشركة المسند لها أعمال التطوير بسرعة انهاء اعمالها وفقا للجدول الزمنى المحدد لها مؤكداً على المرور الدورى للتأكد من نسب التنفيذ.

كما تفقد الحالة العامة للنظافة والاشغالات بشارع السودان، موجها بالتأكد من عدم انتظار السيارات أعلى أرصفة المشاة وتنفيذ القرار الصادر في هذا الشأن واتخاذ الاجراء القانونى حيال المخالف ايمانا من ان الرصيف حق للمشاه.

وشدد على رفع المخلفات المتواجدة بالجزر الوسطى بشارع السودان موجها انذار لمشرف قطاع النظافة بالشارع بالتأكد من رفع المخلفات أولا بأول.

كما وجه رؤساء الاحياء المختصة برفع كافة الإشغالات المتواجدة للمحال والمنشأت التجارية بشارع السودان بالتوازى مع أعمال التطوير الجارى تنفيذها.

وأثناء المرور بنهاية شارع السودان أتجاه جامعة القاهرة ضبط المحافظ أعمال حفر بالطريق دون رد الشئ لأصلة، وعلى الفور قطع جولتة موجها رئيس حى الدقى برد الشئ لأصلة، وترميم طبقة الرصف بالطريق أثناء تواجده لتسهيل الحركة المرورية.