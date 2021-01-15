شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي علام: 4 آلاف فتوى عن الطلاق شهريًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الفتاوى التي ترد إلى دار الإفتاء المصرية زادت إلى نحو 130 ألف فتوى شهريا، نصفها متعلق بالأمور الأسرية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 4 آلاف فتوى خاصة بالطلاق شهريا، مؤكدا أن هذا العدد بخلاف الفتاوى الواردة عبر البث المباشر على صفحة الإفتاء .

وأشار الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إلى أن الإجابة على الفتاوى تشمل محورين أولهما المحور الشرعي في حد ذاته، والثاني العامل النفسي عند المستفتي.

ولفت إلى أن بعض حالات المشاكل الأسرية التي ترد إلى الإفتاء لا يكون الحكم الشرعي هو الأساس فيها، إنما حل المشكلة التي وقع فيها الزوجان.