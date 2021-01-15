شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يستضيف رئيس اتحاد آسيا لسباقات الهجن لاختيار مضمار جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت مطروح اليوم الجمعة، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشيخ عبدالله المهيري رئيس الاتحاد الدولى لسباقات الهجن بدوله الإمارات ورئيس اتحاد الاسيوى لسباقات الهجن، لبحث تنظيم سباق للهجن بمطروح على غرار سباقات الهجن التي تقام بسيناء والإسماعيلية.

وعاين اللواء خالد محافظ مطروح والشيخ عبدالله المهيري رئيس الاتحاد الدولى للهجن بدوله الامارات والشيخ ناصر النعيمي برفقه النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب والناب السابق بمجلس الشعب مهدى العمدة، اأاماكن القترحة لانشاء مضمار يصلح لاقامه سباقات الهجن بالسلوم وسيدى برانى، وقد تم الاتفاق على تنظيم أول سباق للهجن بمطروح.

وتم معاينة ثلاث اماكن بالسلوم وسيدى برانى لاختيار المكان الأنسب، وأكد الشيخ عبدالله المهيري على أن نوعية الجمال بمطروح من النوع الأصيل ولا يحمل أي خلط أو هجين من أنواع أخرى، ويحتاج ذلك إلى تدريب وسوف نوفر الامكانيات اللازمه لإقامة أول سباق للهجن بمطروح من هذا النوع وتوفير المكان المناسب، ذلك مع الاستفادة من أي خبرات موجودة.

وتم إهداء المحافظة عدد 20 جهاز آلى يوضع على ظهر الجمال للمساعدة في التدريب، وأكد الشيخ عبدالله المهيرى أن أجواء مطروح جاذبة لمثل تلك السباقات، وإقامة أول ناد لسباق الهحن بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بعمق العلاقات التي تربط الشعبين المصري والإماراتى منذ قديم الزمن، مرحبا بضيوف مطروح، ومؤكدا وضع كل إمكانيات المحافظة لانجاح هذا المهرجان الذي سوف يسوق للمحافظة ووضعها على خريطة هذا النوع من السباقات، مؤكدا أنه معجب بالفكرة منذ حضورة سباق الهجن في شرم الشيخ.

حضر اللقاء الدكتور حمد خالد شعيب عضو نادى سباق الهجن.