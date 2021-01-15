شكرا لقرائتكم خبر عن «فاضل على الحلم خطوة».. 29 معلومة عن مترو أنفاق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول بالاسكندرية، بتكليف من المحافظ اللواء محمد الشريف، بحث آليات تنفيذ مشروعي تطوير خط ترام الرمل وإنشاء خط مترو الأنفاق بطول ٤٣ كم من أبوقير شرقا إلى برج العرب غربا بتكلفة 2.5 مليار دولار.

يعد مشروع مترو أنفاق الاسكندرية حلم رواد أهالي الثغر، وعلى ما يبدو أنه على أصبح على بعد خطوة واحدة بعد ان دخل حيز التنفيذ .

واستقبلت «جيهان» المهندس أسامة ذكي والدكتورة عنان محمد على ممثلي وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، لوضع آليات التنفيذ للمشروعين. وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم خدمات مميزة للركاب بالإسكندرية.

يهدف مترو ابوقير الجديد إلى تقليل الازدحام المروري بشوارع الاسكندرية وكذلك تحديث وكهربة خط السكة الحديد القائم والذي يربط وسط مدينة الإسكندرية وشمال شرق ابوقير بنظام مترو عالي السعة.

ويشمل مشروع تطوير ترام الرمل بالإسكندرية إعادة تأهيل البنية التحتية للترام بالكامل، من إشارات وقضبان وإنشاء كبارى وأنفاق في مناطق التقاطعات المرورية لعزل مساره عن حركة المرور لتحقيق الهدف من المشروع المتمثل في لتخفيف التكدسات المرورية بالإسكندرية.

ولتوفير التمويل اللازم للمشروع، أجرت وزارة النقل مفاوضات مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، واخيرا، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع «فلافيا بالانزا»، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، تمويلا تنمويًا بقيمة 1.1 مليار يورو، لتنفيذ 3 مشروعات في مجال النقل.

ويتضمن التمويل تخصيص مبلغ 750 مليون يورو لصالح تحويل خط قطار أبوقير إلى مترو بطول 22 كم، والذي تتكلف مرحلته الأولى نحو 1.5 مليار يورو.

وقرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اعتبار مشروع تحويل قطار أبوقير في الإسكندرية إلى مترو أنفاق، من أعمال المنفعة العامة، وتم تخصيص أراضٍ تنفيذ المشروع إلى الهيئة القومية للأنفاق.

ويستعرض «المصري اليوم» أبرز المعلومات عن مشروع تحويل قطار أبوقير إلى مترو:

- تم الانتهاء من أعمال نزع الملكية وتحويل المرافق بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية.

- من المقرر بدء التنفيذ خلال الربع الأول من العام الجارى 2021.

- تستغرق مدة تنفيذ المشروع حوالى 4 سنوات.

- يمتد الخط من أبوقير شرقًا حتى الكيلو 21 العامرية غربًا، مرورًا بوسط المدينة بطول 43 كم على أن يعتمد الخط على مسار خط سكة حديد أبوقير الحالي في المسافة من أبوقير إلى محطة مصر.

- يبلغ طول الخط حوالي 22 كم.

- يضم 18 محطة.

- تكلفة المشروع في مرحلته الأولى تصل إلى 1.5 مليار يورو.

- تبلغ كثافته نحو 60 ألف راكب في الساعة بالاتجاه الواحد.

- ينقل من مليون إلى مليون ونصف راكب يوميًا.

- العربات ستكون حديثة ومكيفة.

- زمن التقاطر يتراوح ما بين دقيقتين إلى دقيقتين ونص.

- من المستهدف أن يتم ربطه بمشروع القطار السريع «العلمين ـ العين السخنة» ببرج العرب.

- استغلال أرض شركة النحاس، لعمل ورشة للمترو ومحطة تغذية كهربائية للمرحلتين الأولي والثانية.

- يأتي ضمن خطة تكوين شبكة نقل متكاملة بين القاهرة والإسكندرية.

- تم الانتهاء من إعداد الدراسات التصميمية والتفصيلية وكافة مستندات الطرح في عام 2000، وتوقف تنفيذ المشروع لعدم توافر التمويل المالي المطلوب.

- تم تحديث دراسات المشروع مرة أخرى ليصبح جاهز للتنفيذ.

- ينفذ المشروع على 3 مراحل بإجمالي أطوال 43.5 كيلو متر.

- يمول بنك الاستثمار الأوروبي المشروع بقيمة 750 مليون يورو من بنك.

- السرعة التصميمية للمترو 120 كم/ س.

- تبدأ المرحلة الأولى من «أبوقير إلى محطة مصر» بطول 22 كيلو متر.

- المرحلة الأولى بتكلفة 1.5 مليار يورو.

- يسير المترو سطحيا بطول المسار عدا 6 كيلو متر علويا على كباري.

- يبدأ التنفيذ خلال الربع الأول من العام المقبل 2021، ويستغرق 4 سنوات.

- يبلغ كثافته نحو 60 ألف راكب في الساعة بالاتجاه الواحد، وينقل نحو مليون إلى مليون ونصف راكب يوميًا.

- تم الانتهاء من إعداد الدراسات التصميمية والتفصيلية وكافة مستندات الطرح في عام 2000، وجرى تحديثها مؤخرا.

- تشمل المرحلة الأولى 18 محطة، هي«أبوقير، طوسون، المعمورة، الإصلاح، المنتزه، المندرة، العصافرة، ميامي، سيدي بشر، فيكتوريا، السوق، الظاهرية، سيدي جابر، سبورتنج، الحضرة، غبريال، باب شرق، محطة مصر».

- المرحلة الثانية بدءا من محطة مصر إلى منطقة المكس بطول 8 كيلو متر وبعدد 6 محطات.

- المرحلة الثالثة من المكس وحتى الكيلو 21 غرب الإسكندرية بطول 15.5 كيلو متر وبعدد 9 محطات.

- من المستهدف أن يتم ربطه بمشروع القطار السريع «العلمين ـ العين السخنة» ببرج العرب.