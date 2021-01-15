شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 29 قضية تموينية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث التموين في أسوان، حملاتها اليومية لضبط الأسواق، حيث تمكنت الحملة، من ضبط 29 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الحملات -بحسب بيان، الجمعة، عن ضبط قضية تجميع بطاقات تموين سلع منتهية الصلاحية و5 قضايا مخالفات لمخابز بلدية، و3 قضية لاستخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض الذي خصصت له، 4 قضايا بيع بأعلى من السعر الرسمي، و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضية عدم حمل شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اصحابها.