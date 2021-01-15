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تحرير 29 قضية تموينية بأسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث التموين في أسوان، حملاتها اليومية لضبط الأسواق، حيث تمكنت الحملة، من ضبط 29 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الحملات -بحسب بيان، الجمعة، عن ضبط قضية تجميع بطاقات تموين سلع منتهية الصلاحية و5 قضايا مخالفات لمخابز بلدية، و3 قضية لاستخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض الذي خصصت له، 4 قضايا بيع بأعلى من السعر الرسمي، و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضية عدم حمل شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اصحابها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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