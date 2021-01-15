شكرا لقرائتكم خبر عن «مقرر التطوير بالمحامين»: النقابة تتولى عملية طباعة الكارنيهات وترسلها الفرعيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين – مقرر لجنة التطوير والتحول الرقمي، عن كافة التفاصيل الخاصة بتجديد بطاقة العضوية لعام 2021، والاشتراك بمشروع العلاج، وذلك بناء على تكليف رجائي عطية، النقيب العام، للجنة منذ أيام.

وأوضح «سليمان»، أن المحامين حاملي كارنيه 2020 سيسددون رسوم تجديد بطاقة العضوية والاشتراك بمشروع العلاج بالنقابات الفرعية التابعين لها، مضيفا: «حال اشتراك المحامي لأحد أفراد أسرته بمشروع العلاج لأول مرة عليه تقديم المستندات الخاصة بذلك».

وكشف مقرر لجنة التطوير والتحول الرقمي، أن موظف النقابة الفرعية سيقوم بإيداع المبالغ المحصلة في حساب النقابة العامة، ويرسل إليها إيصال الإيداع، مشيرا إلى أن النقابة العامة هي من تتولى عملية طباعة الكارنيهات قبل أن ترسلها إلى الفرعيات لتسليمها رفقة بطاقة العلاج للمحامين مسددي رسوم الاشتراك.

وتابع: «سيتسلم المحامي بطاقة العضوية الخاصة به، وبطاقة مشروع العلاج حال الاشتراك فيه، خلال عشرة أيام من دفعه للرسوم بالنقابة الفرعية».