شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: «صورة عبد الناصر في قلبي وعقلي منذ 1967.. وأشعر أنه والدي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه منذ سنوات طوال وتحديدًا عندما جاء من صعيد مصر، ليستقر في القاهرة وكلما جاءت ذكرى للزعيم جمال عبدالناصر، سواء الميلاد، أو ثورة 23 يوليو 1952، أو ذكرى الرحيل يجد نفسه يذهب للضريح.

وتابع خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يقرأ الفاتحة عند ضريح الراحل جمال عبدالناصر ويجلس وسط البسطاء من الناس، الذين يأتون لضريح عبدالناصر، وكأنهم يقولوا أنهم جاءوا ليردوا الجميل للزعيم الراحل، بعد سنوات من رحيله.

وكشف مصطفى بكري عن سر ارتباطه والكثير بجمال عبدالناصر، قائلا: «أنا من أبناء البسطاء الذين يعرفون عبدالناصر، ولولاه ما كنا تعلمنا ولا عرفنا طعم الحياة».

واختتم أنه منذ 1967 ويضع صورة جمال عبدالناصر في قلبه وعقله، ويشعر كأنه والده، كما أنه والد كل المصريين، مردفا: «أبويا كان يقعدنا حواليه على المصطبة يسمعنا خطب عبدالناصر».