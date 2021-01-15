شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع أعمال حفر بئر الأمهات بسيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بشكل منتظم أعمال الحفر لبئر الأمهات بواحة سيوة.

وكان العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، قام بتفقد أعمال حفر بئر منطقة الأمهات للوقوف على آخر المستجدات لأعمال الحفر، رافقه محمد بكر نائب رئيس المركز ورؤساء القرى وممثلى شيوخ القبائل، وقال رئيس المركز، بأن البئر الجديد يتم تنفيذه من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، والذي سيغذي محطة معالجة مياه الشرب بمنطقة الدكرور، كما سيساهم بشكل كبير في ضخ المياه لنطاق واسع بالمركز، كما وجه بسرعة إنهاء الأعمال الجارية في التوقيتات المحددة، مشيدا بالنتائج الجيدة لأعمال الحفر والتي حققت نسبة ٩٠٪ حيث سيتم الإنتهاء من أعمال تنزيل القيسونات ثم تفجير البئر خلال 5أيام على الأكثر.

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تطوير واحة سيوة، واستمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود في المتابعة الميدانية للأعمال الجارية بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح.