شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 9 حالات شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، اليوم الجمعة، إن 9 حالات جديدة تعافت من فيروس كورونا المستجد بالمحافظة.

وأضاف شوكة في بيان، أنه تم تسجيل عدد 9 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 262 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1364 حالة، واستقر عدد الوفيات على 77 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأشار شوكة، إلى حجز 15 حالة للعلاج بالمستشفيات، و90 حالة تحت العزل المنزلي.