شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سيوة يستجيب لشكوى «الغربيين» لإصلاح عطل المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم، بأنه تمت الاستجابة الفورية لشكوى أهالي منطقة الغربيين بتضررهم من عطل بخط المياه بالمنطقة، مما أدى إلى تضرر المنازل والشوارع المحيطة بموقع العطل، حيث توجه محمد بكر يوسف نائب رئيس مركز ومدينة سيوة إلى المنطقة.

وبالتنسيق مع فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسيوة تم عمل الصيانة اللازمة وشفط المياه بالمنطقة المحيطة.

يأتى ذلك من منطلق الحرص على الاستجابة الفورية لشكاوي ومطالب المواطنين بنطاق مركز ومدينة سيوة.