شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور «باخوميوس».. البابا يستبق تدشين كاتدرائية العذراء الجديدة بلقاء الرهبان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، بحضور الأنبا باخوميوس،مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وعدد من الرهبان، مساء الجمعة.

وفور وصوله الدير صلى البابا أمام المذبح، تمهيدا لتدشين الكاتدرائية الكبرى الجديدة غدا السبت والتى يطلق عليها اسم كاتدرائية السيدة العذراء.

والتقى البابا مجمع رهبان دير القديس مكاريوس السكندري، وألقى خلالها كلمة روحية مناسبة للحياة الرهبانية، وتناول فيها مبادئ الحياة الرهبانية التي نحياها وتتمثل في الفقر، والطاعة أو قطع الهوى والبتولية (نقاوة القلب) وجمال الحياة الرهبانية والتسبيح وحياة الصلاة والحياة المقدسة وحياة الشركة ومؤسسها الأنبا باخوميوس أب الشركة، كما تحدث عن الاشتياق للحياة الأبدية والخطايا الثلاثة، وهى خطية الانشغال بالنفس أو التمركز حول الذات (الرهبنة القبطية رهبنة الكفن) وخطية جلب العالم إلى الدير (الخُلطة تجيب الغلطة) وغياب مخافة الله من القلب.

بحضور "باخوميوس" .. البابا يستبق تدشين كاتدرائية العذراء الجديدة بدير مكاريوس السكندري بلقاء الرهبان (صور)

بحضور "باخوميوس" .. البابا يستبق تدشين كاتدرائية العذراء الجديدة بدير مكاريوس السكندري بلقاء الرهبان (صور)

بحضور "باخوميوس" .. البابا يستبق تدشين كاتدرائية العذراء الجديدة بدير مكاريوس السكندري بلقاء الرهبان (صور)

بحضور "باخوميوس" .. البابا يستبق تدشين كاتدرائية العذراء الجديدة بدير مكاريوس السكندري بلقاء الرهبان (صور)

بحضور "باخوميوس" .. البابا يستبق تدشين كاتدرائية العذراء الجديدة بدير مكاريوس السكندري بلقاء الرهبان (صور)

بحضور "باخوميوس" .. البابا يستبق تدشين كاتدرائية العذراء الجديدة بدير مكاريوس السكندري بلقاء الرهبان (صور)