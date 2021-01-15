شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: المبادرة الرئاسية لتطوير القرى فرصة ذهبية غير مسبوقة يجب استغلالها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، أن المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية تعد فرصة ذهبية وتاريخية غير مسبوقة للمحافظة، مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتعاون جميع الجهات المعنية من أجل إنجاز هذا المشروع العظيم.

وقال المحافظ -في بيان صحفى اليوم- أنه ترأس إجتماعا بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبوالعزم، السكرتير المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز المستهدفة وهى «البلينا، وطما، ودار السلام، والمنشاة، والمراغة، وجرجا، وساقلتة»، بالإضافة إلى وكلاء وزارات الإسكان، والزراعة، والشباب والرياضة، والتضامن الإجتماعي، بالمحافظة «ومديرعام هيئة الأبنية التعليمية، وممثلي شركات»مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والإتصالات، والكهرباء، والطرق، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومدير الحماية المدنية«لمناقشة المخطط التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير 181 قرية في 7 مراكز بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية لرفع كفاءة 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

وشدد المحافظ ،على أنه لامجال للتهاون أو التقصير، ولابد من انتهاز الفرصة للخروج منها بأكبر قدر ممكن من المكاسب لأبنائنا من أهالي سوهاج، لافتا إلى ضرورة التواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين من سكان القرى المستهدفة، وذلك بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، وهو الأمر الذي سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعاليةً.

وقال الفقي، أن عام 2021 سوف يكون عام خير على المحافظة، موجها بضرورة العمل الفوري والسريع لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، والإنتهاء من جميع الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة، حتى ينعم أهالى المحافظة بما يتحقق من إنجازات.