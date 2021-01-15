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البابا تواضروس يلتقي شعب كنيسة مارمرقس الكويت افتراضيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم عبر تطبيق zoom على شبكة الإنترنت شعب كنيسة القديس مار مرقس الرسول بدولة الكويت، ألقى قداسته عليهم كلمة مناسبة.

كان قداسته قد وصل قبل اللقاء إلى دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي عشية تدشين الكاتدرائية الجديدة به، وحرص على أن يلتقي مع أبنائه العاملين بالكويت من مقر إقامته بالدير.

شارك في اللقاء نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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