شكرا لقرائتكم خبر عن «النور في القرآن الكريم» موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، 22 يناير الجاري، لتكون تحت عنوان: «النور في القرآن الكريم»، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين «الأولى والثانية»، مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وفي هذا الصدد، أكد د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن القرآن الكريم كله رحمة وهداية ونور وضياء للعالمين وشفاء لما في الصدور، وأن واجبنا هو إبراز هذه الجوانب وسائر جوانب الكمال والجمال في القرآن الكريم، لنضيء بها حياتنا ونعمر بلوحات الجمال ومعالم الهدى والنور الساطعة بين سطور هذا الكتاب العزيز سطوع الشمس في رابعة النهار هذا الكون البديع.

واختتم الوزير: «نسأل الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى».