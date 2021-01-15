سفير أنجولا يشهد مباراة منتخبه أمام قطر بمونديال اليد بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص سفير دولة أنجولا لدى مصر، نيلسون مانويل كوزمي، على حضور مباراة منتخب بلاده أمام منافسه القطري في مونديال كأس العالم لكرة اليد رجال 2021، بثانى أيام البطولة اليوم الجمعة، والمقامة بصالة الألعاب الرياضية في برج العرب غرب الإسكندرية.

واستقبلت السفير لدى وصولة الصالة المغطاة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، وشهدت المباراة التي جرت وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة تزامنا مع فيروس كورونا المستجد.

وأقيمت أيضاً اليوم مباراة فريقى كرواتيا واليابان والتي انتهت بالتعادل 29-29.

وتمركزت منذ الصباح سيارات الإسعاف وبنك الدم داخل الصالة، والتى دفعت بها مديرية الشؤون الصحية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية شديدة التعقيد التي تطبق في البطولة حيث تطبق الفقاعة الطبية لجميع الفرق المشاركة كما تقرر عمل تحليل pcr كل ٢٤ ساعة لجميع الفرق المشاركة للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس.

فى ثانى أيام البطولة .. سفير أنجولا يشهد مباراة منتخب بلاده أمام قطر بمونديال كرة اليد فى الاسكندرية (صور)

فى ثانى أيام البطولة .. سفير أنجولا يشهد مباراة منتخب بلاده أمام قطر بمونديال كرة اليد فى الاسكندرية (صور)

فى ثانى أيام البطولة .. سفير أنجولا يشهد مباراة منتخب بلاده أمام قطر بمونديال كرة اليد فى الاسكندرية (صور)

فى ثانى أيام البطولة .. سفير أنجولا يشهد مباراة منتخب بلاده أمام قطر بمونديال كرة اليد فى الاسكندرية (صور)

فى ثانى أيام البطولة .. سفير أنجولا يشهد مباراة منتخب بلاده أمام قطر بمونديال كرة اليد فى الاسكندرية (صور)

فى ثانى أيام البطولة .. سفير أنجولا يشهد مباراة منتخب بلاده أمام قطر بمونديال كرة اليد فى الاسكندرية (صور)

فى ثانى أيام البطولة .. سفير أنجولا يشهد مباراة منتخب بلاده أمام قطر بمونديال كرة اليد فى الاسكندرية (صور)