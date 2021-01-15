شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع عمليات التطهير والتعقيم للمنشآت الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار جهود تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والأسواق وأماكن التجمعات، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها محافظة مطروح للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

تم تعقيم مبنى مديرية التربية والتعليم ومبنى التضامن الاجتماعي من خلال عناصر التعاون مع مركز ومدينة مرسى مطروح، في إطار خطة تم إعدادها لتطهير وتعقيم عدد من المواقع والمنشآت العامة وتجمعات المواطنين.

كما قام مركز ومدينة مرسى مطروح برئاسة رضا جاب الله، رئيس المدينة، بتطهير إدارة المرور وتكثيف أعمال التعقيم اليومي لأماكن تجمعات المواطنين بمكاتب البريد والسنترال والأسواق والمواقف، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة بالمدينة.

كما شارك فريق كشافة الجوالة في تطهير عدد من المساجد ضمن خطة تم إعدادها بالتعاون مع مديرية الأوقاف، ومنها اليوم الجمعة بمسجد التنعيم بمرسى مطروح، وذلك في إطار خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.