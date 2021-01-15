أخبار مصر

مصر للطيران: نقلنا 11 منتخبًا من المشاركين في كأس العالم لليد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة الوطنية قامت بدور الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة في مصر من 13 وحتى 31 يناير الجاري، ونقلت 11 منتخبًا هم (ايسلندا، البرتغال، الكونغو، فرنسا، تونس، كرواتيا، سلوفينيا، المجر، البرازيل، سويسرا، البحرين)، بالإضافة إلى عدد كبير من منظمي البطولة، وممثلي القنوات العالمية، والمصورين والإعلاميين، لتغطية الحدث الرياضي العالمي، وسط التزام تام باتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس في جميع مراحل السفر.

وأضاف رشدي، أن الشركة شاركت في الحملة الترويجية للبطولة على متن الطائرات، وفي مطار القاهرة، وتقديم كافة تسهيلات السفر اللازمة، والتخفيضات لضيوف مصر المشاركين في مونديال كأس العالم لخروجه بالشكل المشرف، لمكانة مصر الدولية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا