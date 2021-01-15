شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين هجوم «تبسة» الجزائرية.. ويؤكد استنكاره استهداف الأبرياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الأزهر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع، في منطقة ثليجان بولاية تبسة شرق الجزائر، والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، إثر انفجار قنبلة وقت مرور سيارتهم.

وأكد الأزهر استنكاره ورفضه الشديد لهذه الأعمال الإرهابية «الجبانة» التي تستهدف المدنيين وتروع الأبرياء الآمنين، وتتنافى مع كل الشرائع الدينية، مطالبًا المجتمع الدولي بحشد كل الجهود من أجل القضاء على الإرهاب واستئصاله من جذوره.

واختتم قائلا: «الأزهر إذ يدين ويستنكر هذا الحادث الإرهابي الخسيس، فإنه يتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، والشعب الجزائري الشقيق، ويدعو الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل».