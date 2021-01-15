شكرا لقرائتكم خبر عن نواب القناطر الخيرية يطرحون فكرة انشاء جامعة حكومية لخدمة القاهرة الكبري والمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن النائب الدكتور إبراهيم عويس عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية وقليوب، عن مشروع انشاء جامعة حكومية بمدينة القناطر الخيرية لخدمة محافظات القاهرة الكبرى والمنوفية، في إطار مخطط تحويل المشروعات التنموية والاستثمارية ضمن مخطط النهوض بالقناطر.

وأشار «عويس» إلى أن فكرة إنشاء جامعة حكومية متكاملة لم تكن وليدة اللحظة ولكن كانت مشروع متكامل خطط له نظرا لطبيعة عمله كأستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بكلية طب جامعة الأزهر، وتم طرحها في برنامجه الانتخابي بتلك الدورة، وحان الوقت لتنفيذها والعمل من خلال بوابة البرلمان.

وتابع «عويس» أنه تم طرح فكرة انشاء «الجامعة الحكومية» على الزملاء النائب عادل عامر عضو مجلس النواب، والنائب سمير بيومي عضو مجلس الشيوخ، بهدف الاتحاد والعمل على تنفيذ تلك المشروع من خلال التعاون الثلاثي مشترك يحمل اسم خدمة القناطر الخيرية فقط.

وقال النائب عادل عامر: «أرحب بالعمل تحت مظلة العمل المشترك والتشاور والتنسيق مع مختلف الهيئات والوزارات ورواد العمل الأهلي والمجتمعي وقمنا بالعرض المبدئي على وكلاء الوزارة المعنيين للتعرف على خريطة الأراضي الحكومية لتحقيق أقصى استفادة منها».

ورحب النائب سمير بيومي عضو مجلس الشيوخ بتلك الفكرة في إطار الاهتمام الدائم بالتعليم، واهتمام الدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الذي يعمل دائما لاستثمار التنموي في كافة المحافظات.

وأكد النواب الثلاثه على أن الاتحاد لخدمة وتنفيذ اغراض نبيلة من ضمان مستقبل مميز والتمتع بمكانه مرموقة لابناء الاقليم وتعظيم أقصى استفادة ممكنة من الأراضي المملوكة للدولة في ربوع القناطر الخيرية، مشيرين انهم اتفقوا على التنسيق أولا تحت مظلة واحدة في إطار العمل الجامعي لتحقيق هذا الحلم، وفي إطار مظلة عمل مشترك لطالما نادت به مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة من الزامية تعاون نواب القناطر الخيرية من أجل رفعتها والتخفيف عن أهالينا في القناطر الخيرية.

وأكد النواب على أنهم مجتمعين في تقديم طلب في هذا الشان في مجلسي النواب والشيوخ كبداية لتحقيق حلم عودة مدينة القناطر الخيرية لمكانتها الطبيعية ذات الطابع المميز والطبيعة السياحية لخدمة محافظات القليوبية والجيزة والمنوفية.