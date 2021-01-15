شكرا لقرائتكم خبر عن فض الأسواق الأسبوعية بقرى دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلفت المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق، بفض الأسواق الأسبوعية بالقرى وتفريق الباعة الجائلين ومنع التجمعات بقرية العجوزين وشباس الملح، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بغلق وفض الأسواق الأسبوعية بالقرى.

وتابع الاجراءات كلا من نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى محمد جميل، ورؤساء القرى العجوزين وشباس الملح، بالتنسيق مع رجال الشرطة والاشغالات، بحضور رئيس قرية العجوزين حسن السنهورى، ورئيس قرية شباس الملح، وليد فلفل، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.