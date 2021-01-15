شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل مرورية لمركزي بلاط وباريس في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة مرور الوادي الجديد بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركزي باريس، وبلاط، اليوم، قافلتين مروريتين، وذلك للتيسير على المواطنين لفحص وإنهاء إجراءات تراخيص كافة المركبات والملصق الالكتروني بكل سهولة.

وقال العميد محمد سيف مدير إدارة المرور بالوادى الجديد، أن القافلة ضمت كافة الخدمات المرورية، والتي أسفرت عن فحص٦٦ مركبة ما بين سيارات خاصة ونقل وحكومية ودراجات نارية، كما تم إستلام طلبات المواطنين لإستخراج عدد ١٥ رخصه قيادة، مشيرا إلى أن القوافل المرورية يتم تنظيمها بشكل دورى بالمراكز المختلفة، وذلك في إطار الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين.