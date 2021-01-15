شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يستقبل 19 عربة ركاب روسية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مساء اليوم ميناء الإسكندرية 19 عربة ركاب جديدة ذاتية التهوية قادمة من روسيا، ضمن صفقة تصنيع 1300 عربة تعاقدت عليها مصر في 2018.

وبذلك يصل إجمالي العربات التي استلمتها السكة الحديد من مصنع ترانس ماش الروسي 227 عربة.

يذكر أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة، 500 درجة ثالثة مكيفة -وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر- و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.