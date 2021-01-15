شكرا لقرائتكم خبر عن رفع مخلفات الأمطار من شوارع دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت إشراف المهندسة عايدة ماضة رئيسة مركز ومدينة دسوق، شهدت مدينة دسوق مساء الجمعة استمرار العمل على رفع مخلفات الأمطار، والمياه المتراكمة وفتح صفايات الأمطار، والدفع بسيارات الكسح، لرفع التجمعات أول بأول.

وتم رفع كل مخلفات المطر وذلك أثر عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، فضلاً عن استمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بجميع شوارع المدينة والقرى، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة.\

أشرف على ذلك نائب رئيس المدينة أحمد عيسى، ونائب رئيس المدينة للنظافة المحاسب أحمد سلطان، ورؤساء الأحياء أشرف داود رئيس حى شمال، ووليد فاروق رئيس حى جنوب، وفريق العمل المعاون لهم.