شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة عدد ٢ حالة تعد على أرض زراعية بأرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، أنه تم شن حملة لإزالة عدد ٢ مخالفة تعد بالبناء على أرض زراعية.

تم إزالة مخالفة بناء على أرض زراعية على مساحة ٢٢٠ م٢ بحوض ١٢٥ أرض إصلاح زراعي بناحية أرمنت الوابورات، وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح بمعدات الوحدة المحلية.

وتم فك شدة خشبية معدة لصب سقف مسلح للدور الأرضي على مساحة ٢٠٠م٢ بناحية ساحل الجرف بأرمنت الوابورات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.

تمت أعمال الحملة تحت إشراف خالد محمد حسين مدير مرافق المركز وعبدالناصر حمايد مسؤول الاشغالات ومسؤولي الإصلاح الزراعي وحماية الأراضى.