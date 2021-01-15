شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ ووزير الشباب يتبادلان الدروع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبادلا اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الدروع التذكارية، بديوان عام محافظة كفر الشيخ، قبل تفقد فرع نادي City Club بمدينة كفرالشيخ، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ومحمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة استادات والعضو المنتدب.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، إن وزارة الرياضة تسعى لتطبيق خطة استثمارية شاملة لتصبح الرياضة إحدى دعائم الدولة الاقتصادية، مشيرًا أن الوزارة ذللت كافة العقبات أمام فكرة سلسلة أندية سيتى كلوب خاصة أنها ستكون بمثابة أكبر فرصة لأفراد الأسر المصرية في محافظات الأقاليم التي تحتاج لتلك الأندية، ووفقاً لرؤية القيادة السياسية.