شكرا لقرائتكم خبر عن مرور مفاجئ لوكيل الصحة بالمنوفية على مستشفى تلا.. وإحالة عاملين للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم، بالمرور على مستشفى تلا المركزى، وذلك للاطمئان على حسن سير العمل بالمستشفى والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وتفقد «جودة» أقسام العزل والعناية المركزة لحالات الكورونا، وقام بالتحدث مع المرضى للاطمئنان على حالتهم وعلى الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتم التأكد من توافر الأكسجين بالمستشفى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية وتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية والتزام الطاقم الطبى.

يذكر أنه أثناء المرور لاحظ وكيل الصحة غياب بعض أفراد النوبتجية، وعلى الفور تم تحويلهم للتحقيق.

وأكد وكيل صحة المنوفية على استمرار المرور على جميع المستشفيات صباحا ومساء خلال أيام الأسبوع وأيام العطلات، للتأكد من انضباط العاملين وتقديم خدمة جيدة للمرضى والتأكيد على توافر الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية، والعمل على تذليل أى عقبات.