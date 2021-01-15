شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة وتجميل لطريق المسار السياحي بالقرنة غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت رئاسة مركز ومدينة القرنة برئاسة العميد علاء عبدالجابر، حملة نظافة وتجميل شملت الطرق الرئيسية والمسارات السياحية للظهور بالمظهر اللائق للمحافظة.

واستقبلت مدينة القرنة فعاليات ماراثون مصر الدولي رقم 28 وشارك به متسابقان من ٢٣ دولة عربية وأجنبية.

وبدأ الماراثون من أمام ساحة معبد حتشبسوت وانتهى في نفس المكان.

شارك بالحملة كل من مسؤولي النظافة والتجميل، ومدير المتابعة الميدانية، ومعدات الحملة الميكانيكية.

وفى السياق ذاته، وجه رئيس المدينة تعليماته لنائبه حجازي النحاس، بمتابعة العمل بمبادرة حياة كريمة بقرية قبلي قامولا والانتهاء من أعمال الكهرباء لإتمام الرصف بالطريق الواصل بين الصحراوى الغربى وطريق قنا الأقصر الزراعى بنطاق قرية قبلي قامولا.

كما تابع مصطفى جبريل، نائب رئيس المركز، الانتهاء من إجراءات عدد 6 حالات للمواطنين بمنظومة التقنين وتوقيع العقود الابتدائية.