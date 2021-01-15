شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة وتجميل لطريق المسار السياحي بالقرنة غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت رئاسة مركز ومدينة القرنة برئاسة العميد علاء عبدالجابر، حملة نظافة وتجميل شملت الطرق الرئيسية والمسارات السياحية للظهور بالمظهر اللائق للمحافظة.
واستقبلت مدينة القرنة فعاليات ماراثون مصر الدولي رقم 28 وشارك به متسابقان من ٢٣ دولة عربية وأجنبية.
وبدأ الماراثون من أمام ساحة معبد حتشبسوت وانتهى في نفس المكان.
شارك بالحملة كل من مسؤولي النظافة والتجميل، ومدير المتابعة الميدانية، ومعدات الحملة الميكانيكية.
وفى السياق ذاته، وجه رئيس المدينة تعليماته لنائبه حجازي النحاس، بمتابعة العمل بمبادرة حياة كريمة بقرية قبلي قامولا والانتهاء من أعمال الكهرباء لإتمام الرصف بالطريق الواصل بين الصحراوى الغربى وطريق قنا الأقصر الزراعى بنطاق قرية قبلي قامولا.
كما تابع مصطفى جبريل، نائب رئيس المركز، الانتهاء من إجراءات عدد 6 حالات للمواطنين بمنظومة التقنين وتوقيع العقود الابتدائية.
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