شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة لتطهير «شبكات الصرف» بمحافظات القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إطلاق أكبر حملة تطهير لشبكات الصرف الصحى في محافظات القناة الثلاث، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وتشمل جميع المناطق الساخنة للقضاء على مشكلة الطفوحات المستمرة، الناتجة عن سوء استخدام الشبكات، والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمرانى الرأسى ببناء الأبراج السكنية.

وأكد «عصمت» أن الحملة ستبدأ في منطقة حى ثان الإسماعيلية، وتشمل تنفيذ عمليات الملس والتطهير بالمناطق الساخنة والخطوط الرئيسية والفرعية بالأحياء، من خلال الدفع بفرقتى تطهير مدعومتين بسيارات النافورى والكباش لتطهير شبكة صرف حى السلام، والتى تُعتبر من النقاط الساخنة، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب ومُخلَّفات البناء والمواد الصلبة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تطهير شبكات الصرف الصحى بشارع الغابة، بداية من محطة رفع الصرف الصحى بشارع العشرينى، مرورًا بشارع هدى شعراوى، واتجاهًا إلى محطة رفع الجاويش، لافتًا إلى أن فرق التطهير تواصل الأعمال حتى المساء، وأنها في سباق مع الزمن حتى يتم الانتهاء منه حسب الجدول الزمنى المحدد.