شكرا لقرائتكم خبر عن إنهيار جزئى لعقارين غرب الإسكندرية.. وقرار عاجل من الحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخلى حى غرب الإسكندرية عقارين، بمنطقة كرموز إثر سقوط أجزاء منهما حفاظا على حياة السكان.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغا بسقوط أجزاء من عقار بشارع التوفيقية بدائرة قسم شرطة كرموز.

وانتقل مامور وضباط القسم رفقة قوات من الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار المنهار مكون من طابق أرضى و٤ طوابق متكررة يسكنه ٤ أسر بإجمالى ٩ أفراد، وصادر له قرار إزالة منذ ٤ سنوات. وأسفر ذلك عن إنهيار أجزاء من العقار المجاور الذي بسكنه فردان فقط وذلك دون حدوث أي إصابات بالعقارين.

وبناء على توجيهات مهندسى حى غرب تم إخلاء العقارين من السكان بالقوة الجبرية، ووضع الحواجز الحديدية لحماية المارة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إنهيار جزئى لعقارين غرب الإسكندرية .. وقرار عاجل من الحى

إنهيار جزئى لعقارين غرب الإسكندرية .. وقرار عاجل من الحى