شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية المنيا: إيقاف قداسات الأحد والجمعة واستمرارها باقي الأيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا، بيانا، مساء اليوم الجمعة، بشأن القداسات والصلوات في الكنائس التابعة للمطرانية خلال الفترة المقبلة، في الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة «كورونا».

وقررت المطرانية أن تُقام صلوات عيد الغطاس المجيد، في جميع كنائس الإيبارشية، يوم الاثنين المقبل، من الخامسة مساء حتى الثامنة فقط.

وأعلنت المطرانية عن إلغاء القداسات والصلوات يومي الأحد والجمعة من كل أسبوع، على أن تستمر القداسات بدءًا من اليوم التالي لعيد الغطاس، طوال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والأحد.

واختتم بيان مطرانية المنيا، بأن يستمر العمل بهذا النظام حتى السبت ٣٠ يناير، ليُعاد تقييم الوضع في ضوء المستجدات.