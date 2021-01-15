شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الدقهلية يغلق كوبري سمنود لمدة 10 ايام .. تعرف على الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية اجراءاتها لإغلاق كوبرى سمنود الواصل بين محافظتى الدقهلية والغربية بدءل من غدا السبت ولمدة 10 أيام وذلك للبدء في أعمال الصيانة

وكانت الهيئة العامة للطرق والكباري، أعلنت أنها ستبدأ في إجراء أعمال الصيانة اللازمه ل «كوبري سمنود الملاحي»، على نهر النيل فرع دمياط، والذي يربط بين «مدينة سمنود، وقرية منية سمنود» للربط بين محافظتى الدقهليه والغربيه في اطار خطة الدولة لصيانة الكبارى والطرق الرئيسية .

وطلبت الشركه المنفذة لأعمال الصيانة بالكوبري الغلق الكامل ابتداءا من صباح يوم السبت الموافق 16 يناير الجارى، ولمده 10 أيام، تنتهي يوم الإثنين الموافق 25 يناير الجاري .

وأخطرت الهيئة العامة للطرق والكباري كل من مديرية أمن الغربية، ومديرية أمن الدقهلية، للتنسيق بين إدارتي مرور الدقهلية والغربية، لوضع خطة بديلة للطرق المؤدية بين المحافظتين، وتعين الخدمات المروريه اللازمه لحين الانتهاء من أعمال الصيانه المقررة، وأهابت بالمسافرين باتخاذ الطرق البديلة .